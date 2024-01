Un Dimanche aux Aygalades Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement, dimanche 3 mars 2024.

Tous les premiers dimanches du mois, le rendez-vous curieux et gourmand à la Cité des arts de la rue.

Un dimanche aux Aygalades, c’est un marché de producteurs locaux, une balade dans le jardin de la cascade des Aygalades, une conférence sauvage au bord du ruisseau et une proposition artistique.



Le marché de 9h à 14h

Marché de producteurs locaux. Un moment unique, légèrement suspendu, moment de partage pour rapprocher la terre et la table et rencontrer ceux qui ont donné vie aux produits.



Découverte du jardin de la cascade de 9h à 14h en visite libre

Parcours botaniques et artistiques augmentés d’une balade sonore (prévoir vos écouteurs et smartphone).



Rendez-vous artistique à 10h



Conférence voix d’eau à 11h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 09:00:00

fin : 2024-03-03 14:00:00



