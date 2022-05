Un Dimanche au Vignoble en Albret Vianne, 7 août 2022, Vianne.

Audrey Chassenard vous accueille au Domaine Salisquet à Vianne pour un repas-concert avec le groupe LES KINGS ANDALOUS, qui chantent et jouent avec passion le flamenco. Visite du chai et dégustation à 19h. Menu proposé par M’Happy Crêpe : Galette complète à l’espagnole (emmental/cossette/chorizo/poivron/maïs/tomates) accompagnée de sa salade, crêpe gourmande (marmelade abricot/pêche, fromage blanc, fraises).

Repas animés au cœur des vignobles de l’Albret. Un dimanche au vignoble c’est une invitation originale, des rencontres avec des producteurs de Buzet, la découverte du terroir et de savoir-faire…

Un moment où l’on prend le temps, tout simplement ! Lieu couvert en cas de pluie.

