Un dimanche au Vignoble en Albret Réaup-Lisse, 14 août 2022, Réaup-Lisse.

Un dimanche au Vignoble en Albret Réaup-Lisse

2022-08-14 20:00:00 – 2022-08-14

Réaup-Lisse Lot-et-Garonne Réaup-Lisse

Accueil au Château de Lisse à Réaup-Lisse pour un repas-concert avec le groupe LES VYNILS, qui vous proposent un répertoire de chansons emblématiques des années 80. Visite des chais à partir de 18h. Menu proposé par Jean-Marie Bitaubé : assiette melon-jambon de pays, magret de canard et gratin ou Paëlla, fraisier et café.

Repas animés au cœur des vignobles de l’Albret. Un dimanche au vignoble c’est une invitation originale, des rencontres avec des producteurs de Buzet, la découverte du terroir et de savoir-faire…

Un moment où l’on prend le temps, tout simplement ! Lieu couvert en cas de pluie.

dernière mise à jour : 2022-05-06 par