Un dimanche au Vignoble en Albret Montagnac-sur-Auvignon, 24 juillet 2022, Montagnac-sur-Auvignon.

Un dimanche au Vignoble en Albret Montagnac-sur-Auvignon

2022-07-24 20:00:00 – 2022-07-24

Montagnac-sur-Auvignon Lot-et-Garonne Montagnac-sur-Auvignon

Hélène Singlande vous accueille au Domaine de Versailles à Montagnac sur Auvignon pour un repas-concert avec le groupe BLISS SOUL MUSIC, sur un répertoire Soul et Rythm’n’Blues. Portes ouvertes et dégustation à partir de 17h. Menu proposé par Jean-Marie Bitaubé : assiette crudités / charcuterie, araignée de porc avec ses légumes, fromage, tourtière aux pommes et café.

Repas animés au cœur des vignobles de l’Albret.

Un dimanche au vignoble c’est une invitation originale, des rencontres avec des producteurs de Buzet, la découverte du terroir et de savoir-faire…

Un moment où l’on prend le temps, tout simplement ! Lieu couvert en cas de pluie.

dernière mise à jour : 2022-05-06 par