Un Dimanche au Vignoble en Albret Espiens, 21 août 2022, Espiens.

Un Dimanche au Vignoble en Albret Saint Julien Domaine Calbo Espiens

2022-08-21 – 2022-08-21 Saint Julien Domaine Calbo

Espiens 47600

Thierry Calbo vous accueille au Domaine Calbo à Espiens pour une soirée de partage musical avec le groupe DENIS GIRAULT OLD JAZZ QUARTET. Visite du chai à 18h. Menu proposé par la Famille Mella : foie gras d’oie sur mesclun, magret d’oie et légumes à la plancha, fromage, salade et salade de fruits.

Repas animés au cœur des vignobles de l’Albret.

Un dimanche au vignoble c’est une invitation originale, des rencontres avec des producteurs de Buzet, la découverte du terroir et de savoir-faire… Un moment où l’on prend le temps, tout simplement ! Lieu couvert en cas de pluie.

Thierry Calbo vous accueille au Domaine Calbo à Espiens pour une soirée de partage musical avec le groupe DENIS GIRAULT OLD JAZZ QUARTET. Visite du chai à 18h. Menu proposé par la Famille Mella : foie gras d’oie sur mesclun, magret d’oie et légumes à la plancha, fromage, salade et salade de fruits.

Repas animés au cœur des vignobles de l’Albret.

Un dimanche au vignoble c’est une invitation originale, des rencontres avec des producteurs de Buzet, la découverte du terroir et de savoir-faire… Un moment où l’on prend le temps, tout simplement ! Lieu couvert en cas de pluie.

Thierry Calbo vous accueille au Domaine Calbo à Espiens pour une soirée de partage musical avec le groupe DENIS GIRAULT OLD JAZZ QUARTET. Visite du chai à 18h. Menu proposé par la Famille Mella : foie gras d’oie sur mesclun, magret d’oie et légumes à la plancha, fromage, salade et salade de fruits.

Repas animés au cœur des vignobles de l’Albret.

Un dimanche au vignoble c’est une invitation originale, des rencontres avec des producteurs de Buzet, la découverte du terroir et de savoir-faire… Un moment où l’on prend le temps, tout simplement ! Lieu couvert en cas de pluie.

Saint Julien Domaine Calbo Espiens

dernière mise à jour : 2022-05-06 par