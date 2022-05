Un Dimanche au Vignoble en Albret Calignac, 10 juillet 2022, Calignac.

Un Dimanche au Vignoble en Albret Domaine Lapeyrade 364 route d’Astaffort – Lapeyrade Calignac

2022-07-10 20:00:00 – 2022-07-10 Domaine Lapeyrade 364 route d’Astaffort – Lapeyrade

Calignac Lot-et-Garonne Calignac

Brigitte et Luc Cervera vous accueillent au Domaine Lapeyrade à Calignac pour un repas-concert avec le groupe ON’R, avec un son anglo-saxon ambiant et progressif. Menu proposé par Jean-Pierre Caillau de la Ferme de Lafitte : salade gourmande, magret de canard à la plancha, pommes de terres Sarladaises et légumes braisés, croustade aux pommes et café.

Repas animés au cœur des vignobles de l’Albret.

Un dimanche au vignoble c’est une invitation originale, des rencontres avec des producteurs de l’Albret, la découverte du terroir et de savoir-faire…

Un moment où l’on prend le temps, tout simplement ! Lieu couvert en cas de pluie.

