Un dimanche au musée les Hommes, le feu et le fer Châtelais rue du musée Segré-en-Anjou Bleu, dimanche 9 juin 2024.

Un dimanche au musée les Hommes, le feu et le fer Châtelais rue du musée Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Le musée archéologique de Châtelais programme, au cours de l’année, des journées thématiques. « Un dimanche au musée », le 9 juin 2024.

L’Association de Recherche de Châtelais et du Segréen (ARCS) reçoit les enfants pour une journée ludique au musée de Châtelais.

Thème le feu et le fer

Ateliers divers et jeux seront au programme, suivis d’un goûter à partager avec Parents, ou grands-parents. Chaque enfant repartira avec ses réalisations.

15h au Musée de Châtelais. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 15:00:00

fin : 2024-06-09

rue du musée Châtelais

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire

