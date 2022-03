Un dimanche au Musée Eymoutiers Eymoutiers EymoutiersEymoutiers Catégories d’évènement: Eymoutiers

Haute-Vienne

Un dimanche au Musée Eymoutiers Eymoutiers, 6 mars 2022, EymoutiersEymoutiers. Un dimanche au Musée Route de Nedde Eymoutiers Eymoutiers

2022-03-06 – 2022-03-06

Eymoutiers Haute-Vienne Route de Nedde Eymoutiers Haute-Vienne Eymoutiers Rdv de 10h à 18h en fév, mars, avr, mai, oct, nov ; de 10h à 19h en juin, juil, août ; de 10h à 17h en déc, à l’Espace Paul Rebeyrolle. Gratuit. Rens : 05 55 69 58 88 Entrée gratuite tous les premiers dimanches du mois (sauf janvier et septembre). Rdv de 10h à 18h en fév, mars, avr, mai, oct, nov ; de 10h à 19h en juin, juil, août ; de 10h à 17h en déc, à l’Espace Paul Rebeyrolle. Gratuit. Rens : 05 55 69 58 88 Route de Nedde Eymoutiers Eymoutiers

dernière mise à jour : 2022-02-05 par OT d’ Eymoutiers

Détails Catégories d’évènement: Eymoutiers, Haute-Vienne Autres Lieu Eymoutiers Eymoutiers Adresse Route de Nedde Ville EymoutiersEymoutiers lieuville Route de Nedde Eymoutiers Eymoutiers Departement Haute-Vienne

Eymoutiers Eymoutiers EymoutiersEymoutiers Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymoutierseymoutiers/

Un dimanche au Musée Eymoutiers Eymoutiers 2022-03-06 was last modified: by Un dimanche au Musée Eymoutiers Eymoutiers Eymoutiers Eymoutiers 6 mars 2022 Eymoutiers Haute-Vienne

EymoutiersEymoutiers Haute-Vienne