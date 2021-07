Alençon Cour carrée de la dentelle Alençon, Orne Un dimanche au musée Cour carrée de la dentelle Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Le dimanche 1er août, le Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle à Alençon ouvre ses portes gratuitement à tout public pour venir découvrir les collections permanentes. Une visite guidée d’une durée d’une heure est proposée à 14h30 et à 16h sur réservation Pour plus d’informations : Téléphone : 02 33 32 40 07 [[https://museedentelle.cu-alencon.fr/](https://museedentelle.cu-alencon.fr/)](https://museedentelle.cu-alencon.fr/) [[https://www.facebook.com/museedentellealencon](https://www.facebook.com/museedentellealencon)](https://www.facebook.com/museedentellealencon)

