UN DIMANCHE AU MUSÉE – CHÂTELAIS

UN DIMANCHE AU MUSÉE – CHÂTELAIS, 17 juillet 2022, . UN DIMANCHE AU MUSÉE – CHÂTELAIS



2022-07-17 14:30:00 – 2022-07-17 17:00:00 Dans le cadre d’un dimanche au musée, l’ARCS propose une conférence à destination des enfants sur les premiers hommes. La journée s’enchaînera avec des jeux et des ateliers. Chaque enfant repartira avec ses réalisations. Goûter offert. Un dimanche au musée proposé au musée archéologique de Châtelais, le 17 juillet 2022. Dans le cadre d’un dimanche au musée, l’ARCS propose une conférence à destination des enfants sur les premiers hommes. La journée s’enchaînera avec des jeux et des ateliers. Chaque enfant repartira avec ses réalisations. Goûter offert. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville