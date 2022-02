Un dimanche au musée Alençon, 6 mars 2022, Alençon.

Un dimanche au musée Alençon

2022-03-06 10:00:00 – 2022-03-06 18:00:00

Alençon Orne Alençon

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre gratuitement ses portes de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Des visites commentées des collections permanentes et des expositions temporaires vous sont proposées à 14h30 et 16h00.

Dimanche 6 mars 2022

Entrée et animations gratuites pour tous

Réservation conseillée

pass sanitaire obligatoire pour les visiteurs à partir de 12 ans et pass vaccinal obligatoire pour les plus de 16 ans

port du masque obligatoire à partir de 11 ans et fortement recommandé dès 6 ans.

Renseignements et réservation au 02 33 32 40 07

https://www.cu-alencon.fr/agenda/detail/actualites/un-dimanche-au-musee-23/

Alençon

