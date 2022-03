Un Dimanche au Jardin – Animations nature Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Un Dimanche au Jardin – Animations nature Combrit, 27 mars 2022, Combrit. Un Dimanche au Jardin – Animations nature Espace sportif de Croas-Ver 2 B Rue du Stade Combrit

2022-03-27 – 2022-03-27 Espace sportif de Croas-Ver 2 B Rue du Stade

Combrit Finistère Combrit Une journée pour découvrir des professionnels et des associations qui œuvrent pour la nature.

Au programme, des stands, des ateliers, des plantes, des découvertes, de la bonne humeur… abri.marin@combrit-saintemarine.fr +33 2 98 51 94 40 Une journée pour découvrir des professionnels et des associations qui œuvrent pour la nature.

Au programme, des stands, des ateliers, des plantes, des découvertes, de la bonne humeur… Espace sportif de Croas-Ver 2 B Rue du Stade Combrit

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Combrit, Finistère Autres Lieu Combrit Adresse Espace sportif de Croas-Ver 2 B Rue du Stade Ville Combrit lieuville Espace sportif de Croas-Ver 2 B Rue du Stade Combrit Departement Finistère

Combrit Combrit Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combrit/

Un Dimanche au Jardin – Animations nature Combrit 2022-03-27 was last modified: by Un Dimanche au Jardin – Animations nature Combrit Combrit 27 mars 2022 Combrit finistère

Combrit Finistère