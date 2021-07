Un dimanche au cloître – Voler prend 2 L Marmande, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Marmande.

Un dimanche au cloître – Voler prend 2 L 2021-07-11 – 2021-07-11

Marmande Lot-et-Garonne

Chaque dimanche après-midi de juillet et août, un spectacle sera proposé au cloître de l’Eglise Notre-Dame de Marmande.

Solo pour la famille et le jeune public : « Voler prend 2 L ».

Un ornithologue passionné raconte en détail, sous la forme d’une « vraie fausse conférence », le monde des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, en propose un portrait touchant, drôle, instructif, surprenant, troublant. Voler prend deux L est une invitation à lever les yeux vers le ciel, nous qui vivons de plus en plus la tête penchée vers le sol. Qu’ont à nous apprendre les oiseaux, ces animaux si fragiles et vulnérables mais en même temps si majestueux, libres comme l’air ? Que disent-ils de nous, de notre planète, de notre rapport au temps, à la nature, au destin, au hasard ?

-Entrée libre – à partir de 8 ans. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande.

