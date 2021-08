Un dimanche au cloître – Bielsa Family & Co (Jazz) Marmande, 29 août 2021, Marmande.

Un dimanche au cloître – Bielsa Family & Co (Jazz) 2021-08-29 17:00:00 – 2021-08-29 19:00:00

Marmande Lot-et-Garonne

EUR Chaque dimanche après-midi de juillet et août, un spectacle sera proposé au cloître de l’Eglise Notre-Dame de Marmande.

Formation : piano, basse, batterie et trompette.

BIELSA FAMILY and Co, est une formation locale qui revisite les standards du jazz et de la Nouvelle-Orléans. Vous aurez l’occasion de venir passer un moment convivial autour de cette musique festive et traditionnelle. Swing assuré !

Avec Serge SANYN : contrebasse, Xavier DUPRAT : piano, Denis BIELSA : batterie et washboard, Bruno BIELSA : trompette bugle et cornet.

Entrée libre. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Val de Garonne à Marmande.

