Un Dimanche au Cinéma… sur les Champs-Élysées ! Champs-Élysées, 22 mai 2022, Paris.

Le dimanche 22 mai 2022

de 19h00 à 22h30

. gratuit

Amoureux et amoureuses du 7ème art, la troisième édition d’Un Dimanche au Cinéma n’attend plus que vous ! Le 22 mai, le film «A Star is Born» est projeté gratuitement sur les Champs-Élysées. Tentez votre chance pour faire partie des heureux sélectionnés !

Regarder un film tranquillement poser dans un transat sur les Champs-Élysées n’est plus une utopie, mais bien une réalité, le temps d’une soirée ! La troisième édition d’Un Dimanche au Cinéma propose à chacun et chacune de tenter sa chance de remporter des places pour la projection du film « A Star is born », le 22 mai, à 19h. Pour cela, il suffit de s’inscrire sur le formulaire ci-dessus ! Vous pouvez venir seul ou accompagné (jusqu’à 5 personnes de votre choix) afin de profiter de cette sortie éphémère exceptionnelle.

Pour être tiré au sort, participez en vous inscrivant gratuitement jusqu’au 18 mai à ce formulaire.

Une séance de cinéma unique !

La séance de cinéma en plein air accueille jusqu’à 1750 spectateurs pour visionner gratuitement le film « A Star is born », avec en toile de fond… l’Arc de Triomphe ! Sur les Champs, piétonnisés pour l’événement, un écran de 150 m2 est installé pour un confort optimal de la projection. Sorti en 2018, le film musical, avec de célèbres acteurs comme Bradley Cooper et Lady Gaga, a été salué pour sa bande originale.

Champs-Élysées Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris

