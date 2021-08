Le Breuil Le Breuil Le Breuil, Saône-et-Loire Un dimanche au Breuil-Toiles et Swing Le Breuil Le Breuil Catégories d’évènement: Le Breuil

Un dimanche au Breuil-Toiles et Swing 2021-09-12 08:00:00 – 2021-09-12 17:30:00 Place de la Mairie Le BOURG

Le Breuil Saône-et-Loire EUR Peintres, amoureux de la nature, venez peindre Le Breuil, le "dimanche 12 Septembre 2021". Une journée ponctuée par la musique, jazz manouche de nos amis "Swing Folies" +33 3 85 55 28 78

Détails Catégories d’évènement: Le Breuil, Saône-et-Loire Autres Lieu Le Breuil Adresse Place de la Mairie Le BOURG Ville Le Breuil lieuville 46.7954#4.48251