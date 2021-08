Un Dimanche Au Bord de L’eau Point éphémère, 29 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 29 août 2021

de 12h à 22h

gratuit

Vous sentez d’avance que cet été aura été trop court ? Pas d’inquiétude, nous aussi. On a donc décidé de prolonger nos vacances en organisant un Dimanche Au Bord de L’eau, avec des concerts, des DJ sets, des stands, des contes queer et plein d’autres choses. Le tout sur nos berges, au bord du canal.

CONCERTS

************************************************************

· Gaëtan Nonchalant

Révélation chill-pop de ces derniers mois, Gaëtan Nonchalant chante l’absurdité et la puissance de la vie, au croisement de Philippe Katerine, Pierre Vassiliu et Louis Chedid. Sa musique agit comme un antidote aux angoisses du monde contemporain, et on vous conseille de vous pencher sur son EP Tout Ça Pour Ça, ou encore sur son très chouette single Les Légumes, sorti en avril dernier !

Écouter : https://www.youtube.com/watch?v=-gDHNN2Ml_Y

�Instagram : https://bit.ly/3iqU4Q0

Facebook : https://bit.ly/3A8OqYW

· �Pasta Grows On Trees

Après la sortie de plusieurs single, plus de 50 dates et un déménagement à Paris, Pasta Grows On Trees s’apprête enfin à passer le cap de l’album. Sa pop échevelée et lo-fi, rêveuse et sincère, risque d’emblée de vous accrocher l’oreille. Il viendra jouer des morceaux inédits et extraits de son album, et sa performance live s’annonce bien perchée (au sens propre du terme).

Écouter : https://www.youtube.com/watch?v=eHgBh1XPgP4

�Instagram : https://bit.ly/3lGRPKq

Facebook : https://bit.ly/2VskhVC

� DJ SET

************************************************************

· Ricky Hollywood

Difficile de faire mieux que Philippe Katerine, lorsqu’il s’agit de décrire la musique de Ricky Hollywood : « d’une élégance inouïe et sans aucune prétention, qui vous procure des émotions au premier degré ». Auteur de 2 albums acclamés par les critiques de tout bord, Ricky viendra donc faire un DJ set ultra dansant sur nos berges. Et cerise sur le gâteau : ce sera entièrement sur vinyles !

Écouter : �https://www.youtube.com/watch?v=KQ9iUT_zxIc

Instagram : https://bit.ly/3xxO7VD

Facebook : https://bit.ly/3lDzspS

· Dizonord

Le disquaire du 18ème arrondissement vous fera danser sur ses meilleures trouvailles du moment, peu après la clôture de leur stand !

Le site : https://bit.ly/3z00N9ite

Instagram : https://bit.ly/3iZp7CX

Facebook : https://bit.ly/2VZmAQB

MARKET�

************************************************************

· Ayame Flowers

Faîtes (vous) plaisir : des fleurs séchées locales, responsables et sans entretien, garanties good vibes only !

Facebook : https://bit.ly/37piJya

Instagram : https://bit.ly/3jsRI2j

· Gender Games

Gender Games éditent des jeux de société féministes pour tou·te·s celles et ceux qui en ont marre du patriarcat. L’occasion de féminiser votre placard à jeux !

Facebook : https://bit.ly/3jrYKo1

Instagram : https://bit.ly/2TXb1YT

· Dizonord

Le disquaire du 18ème arrondissement vous présentera ses meilleurees trouvailles. Rééditions, sélections afro, cold wave ou tribal, vinyles tirés d’enregistrements de la nature, goodies : il y en aura pour tous les goûts!

Le site : https://bit.ly/3z00N9ite

Instagram : https://bit.ly/3iZp7CX

Facebook : https://bit.ly/2VZmAQB

· Lulu Dallas – Friperie

· Fanzines (à venir)

ANIMATIONS

************************************************************

· Queeravane

La Queeravane est un projet militant queer de sensibilisation. Interactive, pédagogique et culturelle, elle est ouverte à tous et à toutes. Chaque visiteur et visiteuse est invité·e à y explorer son identité et son expression de genre dans une atmosphère bienveillante, fabuleuse et festive.

Instagram : https://bit.ly/3AjiTDw

· Collectif Paillettes

Contes pour enfants avec le Collectif Paillettes

Entre paillettes et perruques, les Drag Fairies racontent des histoires aux plus petit.e.s en s’engageant dans les questions du genre et du féminisme. Ici la puissance symbolique et universelle des contes populaires permet de questionner notre époque et ses stéréotypes.

Facebook : https://bit.ly/3jysShP

Instagram : https://bit.ly/2WTj9L4

Deux séances sont prévues pour cette animation : à 15h et à 17h.

Pour réserver https://www.weezevent.com/contes-pour-enfant-avec-le…

FANFARE

· Moktar Sound System

Le Moktar Sound System est une bande de joyeux lurons, toujours prêts à faire la fête et partager leur joie de vivre, ensemble, pour vous faire groover avec une set liste riche et éclectique.

Facebook : https://bit.ly/3fB66EC

Illustration : Camille Mancy