On aime les dimanches d’été, ils sont doux et ensoleillés sur la plage du 6b. On aime vous y retrouver pour une guinguette des familles, une joyeuse fête d’après-midi entre ami.e.s où chacun·e pourra trouver son activité préférée, ou peut-être ne rien faire… qui sommes-nous pour juger ? Au programme : Barbecue sur la plage

Vente de plantes

Beach volley

Molkky et pétanque

Friperie Solidaire

Jeux d’extérieur

GRATUIT

