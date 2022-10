Un dimanche au 6b sous le soleil du Burkina Faso x L’Etoile de Sali Le 6b, 16 octobre 2022, SAINT-DENIS.

Le dimanche 16 octobre 2022

de 12h00 à 19h00

. gratuit GRATUIT Entrée libre pour tou·tes. Restauration sur place.

Un dimanche au 6b sous le soleil du Burkina Faso avec l’Association l’Etoile de Sali !

Dimanche 16 octobre, de 12h à 19h, venez passer une journée conviviale et festive au 6b :Découvrez le documentaire « On m’appelle femme battante » montrant les initiatives portées par et pour les femmes au Burkina Faso. Véronique Ouedraogo, fondatrice d’une coopérative de tissage, sera présente pour échanger après la projection.En parallèle, vous pourrez accéder à une exposition photographique de portraits de femmes, de dessins et de poèmes retraçant l’évolution des droits de la femme au sein de la société burkinabèe (entrepreneuriat, défense des droits, football, arts…).Et pour clôturer ce dimanche en musique, le groupe Dalès viendra jouer sur la scène du 6b !

L’association Étoile de Sali voit le jour à Paris en octobre 2019 et propose un projet permettant l’accès à l’information sur des thématiques sociales et culturelles via des projets collaboratifs internationaux.

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 SAINT-DENIS

