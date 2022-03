Un dimanche à vélo Dax, 15 mai 2022, Dax.

Un dimanche à vélo Dax

2022-05-15 13:00:00 – 2022-05-15 18:00:00

Dax Landes Dax

EUR 0 0 Un itinéraire reliant les poumons verts du cœur urbain de l’agglomération, lieux de détente et de loisirs, à savoir le bois de Boulogne de Dax et le lac de Christus de Saint-Paul-lès-Dax, sera interdit aux voitures .

Piétons, cyclistes, trotiriders et autres amateurs de mobilité douce pourront s’en donner à cœur joie et découvrir leur territoire sous un autre jour.

Piétons, cyclistes, trotiriders et autres amateurs de mobilité douce pourront s’en donner à cœur joie et découvrir leur territoire sous un autre jour.

Un itinéraire reliant les poumons verts du cœur urbain de l’agglomération, lieux de détente et de loisirs, à savoir le bois de Boulogne de Dax et le lac de Christus de Saint-Paul-lès-Dax, sera interdit aux voitures .

Piétons, cyclistes, trotiriders et autres amateurs de mobilité douce pourront s’en donner à cœur joie et découvrir leur territoire sous un autre jour.

Grand Dax Agglo

Dax

dernière mise à jour : 2022-03-11 par