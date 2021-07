Tonquédec Tonquédec Côtes-d'Armor, Tonquédec Un dimanche à Tonquédec Tonquédec Tonquédec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tonquédec Côtes d’Armor Tonquédec Animations Familiales : 11h : Lecture de contes (18 mois – 3 ans) 11h30 : Plus de 3 ans

15h : Balade racontée / 15h,15h30,16h : Sons buissonniers

15h – 18h :

– Escargot montre toi

– Expression végétale

– Dessin au naturel

– Chants d’oiseaux

– Qi Qong Parents/enfants

