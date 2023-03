Un dimanche à Targon-Tant bien que mal, 30 avril 2023, Targon .

5 EUR La compagnie Mmm vous présente son spectacle « Tant bien que mal » dans le cadre des « dimanches à Targon ».

La famille s’organisait autour de la naissance. La suite tournera autour de la mort qui comme une naissance remue toute une famille et change l’ordre des choses. Retrouver l’équilibre et transformer ce qui nous déforme, voilà le pari cette fois-ci « tant bien que mal ».

Accompagnée sur scène par un musicien, Marie-Magdeleine porte la voix du défunt et des survivants dans la joie, la peine, le rire et les larmes.

