UN DIMANCHE À RIVE D’ARTS #4 Les Ponts-de-Cé, dimanche 7 avril 2024.

UN DIMANCHE À RIVE D’ARTS #4 Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Portes ouvertes des ateliers de créateurs

Les créateurs des ateliers de Rive d’Arts vous ouvrent leurs portes, l’occasion d’échanger autour de leurs métiers, et de bénéficier de démonstrations ou explications (post-production audiovisuelle, lutherie, peinture… ).

Animations autour de l’exposition Art Staff

Découvrez l’exposition Art Staff en présence des artistes, artisans métiers d’art et street artistes qui ont personnalisé les 47 statues en plâtre reprenant la forme du Botero PoP. Des rencontres, animations et ateliers gratuits seront organisés pour célébrer la fusion entre métiers d’art et street art et découvrir les disciplines qui sont mises à l’honneur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

13 Rue Boutreux

Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire rivedarts@ville-lespontsdece.fr

L’événement UN DIMANCHE À RIVE D’ARTS #4 Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2024-03-02 par eSPRIT Pays de la Loire