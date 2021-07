Un dimanche à Lesco – Frog On The Tyne Plobannalec-Lesconil, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Plobannalec-Lesconil.

Un dimanche à Lesco – Frog On The Tyne 2021-07-11 – 2021-07-11

Plobannalec-Lesconil Finistère

Un duo de choc franco-anglais, jouant reprises et compositions avec une énergie détonante !

Charlotte Yanni, la grenouille à la guitare et sa boîte secrète : sa pédale loop Jamman !

Kev Charlton, le roastbeef à la basse, contrebasse et chant, anglais au sourire contagieux ! « Frog on the Tyne » a fait la première partie de plusieurs têtes d'affiche : The Animals, Steve Cropper, Wilko Johnson (Dr Feelgood), It Bites, Ian Mc Nabb (Icicle Works), Miles Hunt (The Wonder Stuff), Andy McKee, Don Ross… Une ambiance assurée toute en musique.

