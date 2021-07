Un dimanche à la plage Ploudalmézeau, 1 août 2021-1 août 2021, Ploudalmézeau.

Un dimanche à la plage 2021-08-01 – 2021-08-01

Ploudalmézeau Finistère Ploudalmézeau

Après-midi festive sur la plage de Tréompan gratuite et ouverte aux familles, sur inscription en équipe. Série de jeux / concours (course en sac, tir à la corde, course du garçon de café…).

accueil@ploudalmezeau.fr +33 2 98 48 10 48 http://www.ploudalmezeau.fr/

