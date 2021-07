Un dimanche à la grange – Concerts Écretteville-lès-Baons, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Écretteville-lès-Baons.

Un dimanche à la grange – Concerts 2021-07-04 14:00:00 – 2021-07-04 18:00:00

Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime Écretteville-lès-Baons

La fée sonore vous propose dimanche 4 juillet 2021 un concert d’Air en tête BTP à l’occasion de l’inauguration de la Grange d’Écretteville-lès-Baons. Just Alone sera également présente, accompagnée d’une classe de l’école d’Allouville-Bellefosse.

Le groupe Air en tête BTP, « Brailleurs de Tubes Populaires » est une compagnie normande de street musique et de chansons à la demande, un véritable Karaoké vivant, composé de 5 musiciens.

La formule est simple « vous avez un air en tête ? BTP vous l’interprète », Les BTP sont des artisans de la chanson, ils ravalent les titres comme on ravale les façades, enterrent les tubes, démolissent les couplets mais toujours avec le cœur et l’humour. Un spectacle énergétique, calorifique qui fonctionne sans électricité. En effet, le band se produit en acoustique, (2 guitaristes, 1 contrebassiste, 1 percussionniste, 5 chanteurs). Avec BTP c’est la possibilité d’un grand n’importe quoi et n’importe où… BTP se produit partout et dans toutes les conditions, ils ne reculeront devant rien pour vous offrir le temps d’une chanson, un moment de liberté et une vrai bouffée de rire.

Just alone, c’est Angèle, une jeune rouennaise, née en 2001 et tombée dans la musique toute petite. Véritable ovni folk de la scène normande, sur scène elle brille par son talent, sa voix, ses arrangements et sa maturité musicale. Ses influences vont des Pink Floyd, Neil Young, Dylan, Bashung, Rita Mitsouko. (…) »

Un événement soutenu par la Sacem dans le cadre du dispositif « Communes en Musique » et par le Département 76 ainsi que via le Contrat de filière Musiques Actuelles Normandie – Ministère de la Culture, Centre National de la Musique, Région Normandie, Départements de l’Orne, de l’Eure et de la Manche.

lafeesonore@gmail.com +33 6 33 45 72 13 http://lafeesonore.fr/?fbclid=IwAR0ZwBULq1dNibXV0csWnSczyDr0GOT4jhlfyeYEI9C8R1IMyvR1m9ZQAeA

