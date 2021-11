dans plus de 140 galeries à Paris île de France Un Dimanche à la galerie #7 dans plus de 140 galeries à Paris Catégorie d’évènement: île de France

Pour sa 7e édition, Un Dimanche à la Galerie invite amateur.trice.s d’art, curieux.se.s et flâneur.euse.s à pousser les portes des galeries, le dimanche 7 novembre 2021. Durant toute une journée, plus de 140 galeries proposeront aux visiteurs des événements inédits, 400 artistes, 36 événements : rencontres avec les artistes, vernissages, performances… Organisé chaque année par le Comité Professionnel des Galeries d’Art, ce rendez-vous convivial est une occasion exceptionnelle de profiter, un dimanche, d’un parcours artistique unique dans les galeries d’art implantées partout en France. Au programme : une promenade dominicale rythmée de rencontres avec les artistes et les galeristes, visites guidées, vernissages, brunchs, goûters, performances, concerts, tables rondes, … Une invitation à franchir le seuil des galeries d’art, espaces gratuits complémentaires des musées Plus qu’un parcours inter-galeries, Un Dimanche à la galerie, créé en 2015, rappelle que la diversité et la richesse de la programmation artistique des galeries d’art françaises constituent un extraordinaire complément de l’offre des musées. Cette journée veut inscrire ces espaces de proximité, auprès du grand public, sur la carte des autres lieux d’art et de culture à visiter tout au long de l’année. L’occasion aussi de mieux connaître le métier de galeriste, l’engagement de cette profession au service des artistes qu’ils et elles représentent, ainsi que leur rôle dans la transmission artistique et patrimoniale complémentaires de celle des institutions. Une programmation artistique riche et variée à une échelle nationale Le 7 novembre prochain, les œuvres de 400 artistes seront à découvrir dans 143 galeries ; participation hors-normes pour cet événement qui avait déjà connu, en 2020, un engouement exceptionnel avec 147 galeries participantes. Cette année, 51 d’entre-elles participent pour la première fois. Dans les quartiers parisiens historiques des galeries tels que le Marais, Saint-Germain-des-Prés, Belleville ou Matignon, d’innombrables expositions d’art moderne ou contemporain ; d’autres dédiées à l’art africain, au mobilier ou à la scène émergeante. Certaines galeries itinérantes participent et nombreuses sont les galeries fidèles à Un Dimanche à la galerie puisque 82 renouvellent cette année leur participation. Un moment de rencontres placé sous le signe de la convivialité Désormais inscrit dans l’agenda culturel de l’automne, Un Dimanche à la Galerie, qui attire chaque année un peu plus de 10 000 visiteurs, est avant tout un moment de découvertes et d’échanges réunissant autour des artistes et des galeristes, amateurs d’art et néophytes, mais aussi critiques et collectionneurs. Invitées à organiser un événement spécifique à l’occasion de ce dimanche d’ouverture commune, les galeries jouent le jeu en proposant par exemple des signatures de livres, des récitals, des ateliers pour enfants, des rencontres avec les artistes, et autres tables-rondes. Programme complet sur le nouveau site internet du CPGA sorti pour l’occasion, avec la cartographie des galeries participantes : https://www.comitedesgaleriesdart.com Expositions -> Art Contemporain dans plus de 140 galeries à Paris Paris 75000

