Un dimanche à la Ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues, 24 juillet 2022, Les Lèves-et-Thoumeyragues.

Un dimanche à la Ferme des Mauberts

3 Village Les Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

2022-07-24 14:30:00 – 2022-07-24

Les Lèves-et-Thoumeyragues

Gironde

Les Lèves-et-Thoumeyragues

Un dimanche à la Ferme des Mauberts.

Production de lait de jument et vin bio.

15h Traite des juments et dégustation du lait.

16h Démonstration de fabrication de savons.

17h Découverte et dégustation des vins.

19h Apéritif offert – Pique-nique en musique (Apportez votre pique-nique, tables et barbecue à disposition).

Toute l’après-midi : crêpes, glaces, vin et autres produits fermiers.

Animations gratuites pour toute la famille (balades à poney, dessins, jeux…)

Un dimanche à la Ferme des Mauberts.

Production de lait de jument et vin bio.

15h Traite des juments et dégustation du lait.

16h Démonstration de fabrication de savons.

17h Découverte et dégustation des vins.

19h Apéritif offert – Pique-nique en musique (Apportez votre pique-nique, tables et barbecue à disposition).

Toute l’après-midi : crêpes, glaces, vin et autres produits fermiers.

Animations gratuites pour toute la famille (balades à poney, dessins, jeux…)

Un dimanche à la Ferme des Mauberts.

Production de lait de jument et vin bio.

15h Traite des juments et dégustation du lait.

16h Démonstration de fabrication de savons.

17h Découverte et dégustation des vins.

19h Apéritif offert – Pique-nique en musique (Apportez votre pique-nique, tables et barbecue à disposition).

Toute l’après-midi : crêpes, glaces, vin et autres produits fermiers.

Animations gratuites pour toute la famille (balades à poney, dessins, jeux…)

La Ferme des Mauberts

Les Lèves-et-Thoumeyragues

dernière mise à jour : 2022-07-11 par