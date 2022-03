Un dimanche à la ferme Bélus, 22 mai 2022, Bélus.

Un dimanche à la ferme La Tradition Landaise 1250 route du Serry Bélus

2022-05-22 14:30:00 – 2022-05-22 18:00:00 La Tradition Landaise 1250 route du Serry

Bélus Landes Bélus

EUR Accueil à la ferme par Marie Pierre qui élève, gave et transforme dans son laboratoire CEE des oies et canards. Vente de conserves d’oies et de canards, miel, fromage de brebis, vins, confitures… Divers exposants dans la cour de la ferme.

La Tradition Landaise 1250 route du Serry Bélus

