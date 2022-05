Un dimanche à la Chartrie Écretteville-lès-Baons, 15 mai 2022, Écretteville-lès-Baons.

Un dimanche à la Chartrie Écretteville-lès-Baons

2022-05-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-15 19:00:00 19:00:00

Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime Écretteville-lès-Baons

RENCONTRES ET DISCUSSIONS ENTRE MUSICIENS DU TERRITOIRE

Musiciens, apprentis ou confirmés, de carrière ou « du dimanche », La fée sonore vous propose un après-midi de discussions autour de l’écosystème musical de Normandie et d’ailleurs. Ce sera l’occasion de répondre à vos questions sur l’administration d’une association par exemple, sur la manière de démarcher des lieux pour se produire en concert, ou encore sur les prérequis à connaître quand on veut enregistrer des morceaux. Mais ce sera surtout l’occasion de se rencontrer et de passer un bon moment ! D’ailleurs, n’hésitez pas à emmener vos instruments !

A partir de 14h, à la Chartrie d’Ecretteville-lès-Baons

CONCERT DE DANIEL ISOIR ET LA PETITE SYMPHONIE

L’après-midi se terminera par un concert de Daniel Isoir et La Petite Symphonie. Daniel Isoir au pianoforté, Severine Isoir à la flute et Jérôme Vidaller au violoncelle.

A 18h, à l’église Saint-Blaise et Notre-Dame d’Ecretteville-lès-Baons

lafeesonore@gmail.com +33 6 33 45 72 13 http://lafeesonore.fr/

