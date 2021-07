Un dimanche à la campagne Nogent-sur-Oise, 29 août 2021-29 août 2021, Nogent-sur-Oise.

Un dimanche à la campagne 2021-08-29 – 2021-08-29

Nogent-sur-Oise Oise Nogent-sur-Oise

Un Dimanche à la Campagne revient animer le parc Hébert à la veille de la rentrée scolaire !

Afin de ravir petits et grands, vous pourrez retrouver des animations tout au long de la journée en plus d’un marché de producteurs locaux et d’artisans.

+33 3 44 66 30 30 https://www.nogentsuroise.fr/agenda/551-un-dimanche-a-la-campagne?date=2021-08-29-10-00

Creil sud oise tourisme

