Un dimanche à la campagne "Les Champignons de Cussangy"

Dimanche 21 avril CUSSANGY Un dimanche à la campagne, de 10h à 19h. Les Champignons de Cussangy, Corinne Bridan, 2 Route des Granges. Champignonnière avec différentes variétés de champignons, espace buvette et magasin avec produits transformés sur place et autres produits du terroir. Ca Germ’Ici, (Aurore Cimorelli) légumes et plants de légumes. Paulette en baskets dépôt, vente de vêtements 2nde main. Szkudlarck Laurence peintures. Bierry Bernard objets en bois. Repas 18 € Entrée feuilleté, salade Plat jambon braisé et poêlée de champignons Fromage Dessert. Contact 03 25 40 18 71 champignons.cussangy@gmail.com Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

2 Route des Granges

Cussangy 10210 Aube Grand Est champignons.cussangy@gmail.com

