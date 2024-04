Un dimanche à la campagne « La Ferme d’Hotte » Eaux-Puiseaux, dimanche 21 avril 2024.

Un dimanche à la campagne « La Ferme d’Hotte » Eaux-Puiseaux Aube

Dimanche 21 avril EAUX PUISEAUX Un dimanche à la campagne, de 10h à 19h. La Ferme d’Hotte, Gérard, Théo et Corinne Hotte, 22 rue Largentier. Ferme cidricole bio, production de cidre et de jus de pomme Pays d’Othe biologique, large gamme vinaigre, eau de vie, ratafia, huile… Visite verger et cidrerie gratuite, dégustation et Musée du Cidre 2,50 €. Restauration Au Puisotin cuisine au cidre préparé par Christian + cocktail au cidre, préparé par Sébastien (recette après dégustation offerte). Contact 03 25 42 15 13 gerard.hotte@wanadoo.fr Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

22 rue Largentier

Eaux-Puiseaux 10130 Aube Grand Est gerard.hotte@wanadoo.fr

L’événement Un dimanche à la campagne « La Ferme d’Hotte » Eaux-Puiseaux a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance