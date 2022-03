Un dimanche à la campagne Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Un dimanche à la campagne Athis-Val de Rouvre, 3 juillet 2022, Athis-Val de Rouvre. Un dimanche à la campagne Jardin du Clos Ulysse 7 Place du Marché Athis-Val de Rouvre

2022-07-03 – 2022-07-03 Jardin du Clos Ulysse 7 Place du Marché

Athis-Val de Rouvre Orne Animations diverses (concert, chorale, danse, lecture, poésie, exposition de peintures, ateliers…)

Buvette, salon de thé

+33 6 61 15 16 41

