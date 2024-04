Un dimanche à la campagne « Association du Tournefou » Aix-Villemaur-Pâlis, dimanche 21 avril 2024.

Dimanche 21 avril PALIS Un dimanche à la campagne, de 10h à 19h. Association Tournefou, 4 rue du Tournefou. Embarquez dans l’aventure Tournefou ! Accueil pour les familles producteurs locaux, ateliers pour les enfants (menuiserie, dessin), exposition photo, jeux traditionnels, découverte du Québec, moutons, sans oublier la jument de Margaux. Pique-nique dans le parc et espaces couverts. Ferme Vivante 89.10, paysans bio farines, lentilles, fromages, jus de pomme. Romaric Vincent miel. Chévrerie des dames douces fromage bio, jus de pomme, cidre, ratafia. Pollen et Pépin compositions florales, bijoux. La Nouvelle Bonneterie petite restauration sucrée, salée et boissons. Menu à partir de 3,5 €. Quiches, charcuterie et autre gâteau préparé par la Nouvelle Bonneterie de Rigny le Ferron. Contact 03 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

4 rue du Tournefou

Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est secretariat.tournefou@gmail.com

