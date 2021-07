Aurel Aurel Aurel, Drôme Un dimanche à Aurel et un lundi… Aurel Aurel Catégories d’évènement: Aurel

Drôme

Un dimanche à Aurel et un lundi… 2021-07-25 – 2021-07-26
Aurel Drôme

Aurel Drôme Aurel Dimanche : 9h randonnée pédestre/ concours de pétanque en tête à tête, 10h30 chasse aux trésors, 14h concours de boules en triplettes pour poules, 15h chasse aux trésors.

Lundi : 9h30 concours de longue, 14h concours en doublette.

Restauration sur place. jeanmugler35@gmail.com dernière mise à jour : 2021-07-22 par

