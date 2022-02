Un dialogue passionné entre les arts #2 Centre d’Art Sacré de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Un dialogue passionné entre les arts #2 Centre d’Art Sacré de Lille, 22 avril 2022, Lille. Un dialogue passionné entre les arts #2

Centre d’Art Sacré de Lille, le vendredi 22 avril à 21:00

Dans le cadre de la #6 édition du festival d’art sacré contemporain LES NUITS DE LA CRYPTE : Pour cette seconde nocturne d’invitation au dialogue entre les arts, l’orchestre à géométrie variable, L’ORCHESTRETTO, nous propose une interprétation du célèbre STABAT MATER de Giovanni PERGOLESI. Un chef d’œuvre qui à travers ses harmonies et mélodies nous transmet la souffrance et la grandeur de la Vierge Marie au pied de la croix. L’utilisation des deux voix dans cette pièce est singulière, elle demande un grand contrôle technique une énorme sensibilité et surtout une fusion stylistique entre les deux voix. Venez découvrir les solistes qui relèvent ce beau défi. Mauricio ARANCIBIA – Direction Audrey DANDEVILLE – Soprano Raluca VALLOIS – Mezzosoprano _Gratuit. 80 places disponibles._ _Manifestation musicale, visite libre de l’exposition._

Gratuit

L’Orchestretto nous invite à un dialogue entre les arts autour d’une interprétation du célèbre STABAT MATER de Giovanni PERGOLESI. Centre d’Art Sacré de Lille Place Gilleson 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T21:00:00 2022-04-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Centre d'Art Sacré de Lille Adresse Place Gilleson 59000 Lille Ville Lille lieuville Centre d'Art Sacré de Lille Lille Departement Nord

Centre d'Art Sacré de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Un dialogue passionné entre les arts #2 Centre d’Art Sacré de Lille 2022-04-22 was last modified: by Un dialogue passionné entre les arts #2 Centre d’Art Sacré de Lille Centre d'Art Sacré de Lille 22 avril 2022 Centre d'Art Sacré de Lille Lille lille

Lille Nord