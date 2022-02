Un dialogue passionné entre les arts #1 Centre d’Art Sacré de Lille, 15 avril 2022, Lille.

Dans le cadre de la #6 édition du festival d’art sacré contemporain LES NUITS DE LA CRYPTE : Marti UIBO et Sébastien BREBION, passionnés par la musique médiévale, investissent les profondeurs de la « Crypte Moderne » en nous proposant un répertoire au son des cornemuses mais aussi de nombreux instruments médiévaux comme le tympanon, le tambour à cordes et les percussions. Marti nous fait remonter le temps en interprétant le STABAT MATER d’Antoine de CAULAINCOURT (1482-1536), Official de l’abbaye Saint-Pierre de Corbie (Somme). Ce chant est complété par des textes et chansons de poètes de langue romane, montrant le coté populaire des célébrations et des fêtes de la Semaine Sainte et de Pâques. Les cornemuses de Sébastien orchestrent et mettent en regard des mélodies traditionnelles du XVIIIe siècle, originaires de Picardie, du Hainaut et du Limousin, en lien avec la liturgie de la Semaine Sainte et du Temps pascale. Ce programme est une invitation à vivre un moment d’introspection à l’écoute des vibrations de ces instruments anciens. _Gratuit. 80 places disponibles. Manifestation musicale, visite libre de l’exposition._

