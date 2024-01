Un dia alegre ! Hall Denfert Saint-Maixent-l’École, samedi 17 février 2024.

Un dia alegre ! Hall Denfert Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Un dia alegre revient ! Stages de salsa cubaine et de bachata dominicaine… et concert 100% cubain !

Retrouvez des artistes de folie avec lesquels vous vivrez Cuba en plein cœur de Saint-Maixent-l’École !

·13h30-14h45 : cours de footwork tout niveau avec El Pequeno

·14h55-16h10 : cours de salsa cubaine niveau intermédiaire avec Yudje et Emilie

·14h55-16h10 : cours de bachata dominicaine niveau débutant avec El Pequeno

·16h20-17h35 : cours de salsa cubaine niveau débutant avec Yudje et Emilie

·16h20-17h35 : cours de bachata dominicaine niveau intermédiaire avec El Pequeno

·17h45-19h00 : cours de son niveau intermédiaire avec Yudje et Emilie

·20h30 : ouverture des portes

·21h00 : concert avec Manteca

·after concert 2h : DJ avec El Courlito

Hall Denfert 7 Rue Edmond Proust Chaumette

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cubaquesi@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17



