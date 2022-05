Un développement peut-il être durable ? – Café Philo

Un développement peut-il être durable ? – Café Philo, 4 juin 2022, . Un développement peut-il être durable ? – Café Philo

2022-06-04 – 2022-06-04 Développement durable : voilà une expression à la mode, qui recèle une vision du monde. Car le développement peut

durer, mais jusqu’à quand ? Un développement peut-il avoir une durée infinie ? Comment se développer sans asphyxier,

piller, s’ensevelir sous des tonnes de déchets et mettre la terre au service de l’Homme ? Existe t-il une autre façon de penser la relation entre l’Homme et la nature ? Café Philo avec Yan Marchand. Développement durable : voilà une expression à la mode, qui recèle une vision du monde. Car le développement peut

durer, mais jusqu’à quand ? Un développement peut-il avoir une durée infinie ? Comment se développer sans asphyxier,

piller, s’ensevelir sous des tonnes de déchets et mettre la terre au service de l’Homme ? Existe t-il une autre façon de penser la relation entre l’Homme et la nature ? Café Philo avec Yan Marchand. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville