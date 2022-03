Un, deux, tr…ad invite… Espace Flambeau | Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

Un, deux, tr…ad invite… Espace Flambeau | Mirecourt, 22 octobre 2022, Mirecourt. Un, deux, tr…ad invite…

du samedi 22 octobre au dimanche 23 octobre à Espace Flambeau | Mirecourt

Cette année encore, le “fameux” bal folk de Mirecourt aura bien lieu… Cela sera avec : • en première partie, le groupe “local” VIENDEZ-VOIR • **et un groupe professionnel : révélation à venir bientôt!!!** Buvette et gâteaux sur place.

10,00 €

Bal folk de Mirecourt 2022 Espace Flambeau | Mirecourt avenue Charles Duchêne, 88500 Mirecourt Mirecourt Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T21:00:00 2022-10-22T23:59:00;2022-10-23T00:00:00 2022-10-23T01:30:00

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Espace Flambeau , Mirecourt Adresse avenue Charles Duchêne, 88500 Mirecourt Ville Mirecourt lieuville Espace Flambeau , Mirecourt Mirecourt Departement Vosges

Espace Flambeau , Mirecourt Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/

Un, deux, tr…ad invite… Espace Flambeau | Mirecourt 2022-10-22 was last modified: by Un, deux, tr…ad invite… Espace Flambeau | Mirecourt Espace Flambeau , Mirecourt 22 octobre 2022 Espace Flambeau Mirecourt Mirecourt Mirecourt

Mirecourt Vosges