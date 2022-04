Un dessin fait avec des pierres Marseille 1er Arrondissement, 26 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Un dessin fait avec des pierres Studio Fotokino 33 allée Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement

2022-05-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-24 18:30:00 18:30:00 Studio Fotokino 33 allée Léon Gambetta

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Yto Barrada, Femke Dekkers, Adrien Vescovi, Elvira Voynarovska



Yto Barrada photographie des exercices de couture de femmes marocaines, et fait dialoguer histoires locales et histoire de l’art. Femke Dekkers explore la tension entre architecture et illusions picturales afin d’inventer des espaces libres où sculpture et peinture peuvent s’entremêler. Adrien Vescovi compose des tableaux avec des textiles travaillés par l’air, la terre et le feu, sa manière de coudre est une façon de peindre. Elvira Voynarovska assemble des fragments de céramiques brisées, rejoue leur forme et leur passé dans de nouvelles constellations de terre cuite. Chacun à sa manière déplace le dessin dans des lieux surprenants. Ils dessinent avec les pierres.



Vernissage jeudi 26 mai à partir de 18h

Dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain

Yto Barrada, Femke Dekkers, Adrien Vescovi, Elvira Voynarovska exposent au Studio Fotokino du 26 mai au 24 juillet.

http://www.fotokino.org/

