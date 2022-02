Un dessin animé en breton ! Médiathèque Germaine Tillon Saint-Avé Catégories d’évènement: Morbihan

Médiathèque Germaine Tillon, le mercredi 23 mars à 15:00

Avec cette projection d’un dessin animé en breton bien connu dans la contrée, découvrez la langue bretonne autrement en passant un bon moment en famille ! Tout bretonnant est bienvenu, petit comme grand ! Un goûter est offert à l’issue de la séance. Projection proposée en partenariat avec l’association Brezhoneg E Sant-Teve.

Gratuit – Sur inscription à la médiathèque

[Ciné-Goûter] – Projection d’un dessin animé en breton avec un goûter offert à l’issue de la séance. Médiathèque Germaine Tillon 1 Rue des Droits de l’Homme, 56890 Saint-Avé Saint-Avé Les Étangs Morbihan

2022-03-23T15:00:00 2022-03-23T16:30:00

