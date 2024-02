UN DERNIER POUR LA ROUTE FESTIVAL HIVER LES ARTS VIVANTS AU THÉÂTRE ST GILLES Théâtre Saint-Gilles Pornic, jeudi 22 février 2024.

Une comédie d’Eric Brulé et Daniel Camus Spectacle joué par Louisette production.

Arno et Olivier ne se connaissent pas et ne se sont jamais croisés, sauf ce jour où ils se réveillent enfermés dans ce vieux bar PMU complètement vide.

Alors qu’ils se réveillent tous deux dans ce vieux bar délabré, Sylvie la mystérieuse tenancière des lieux leur annonce leur décès… .

Début : 2024-02-22 20:30:00

fin : 2024-02-22 22:00:00

Théâtre Saint-Gilles 54 rue de verdun

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire artsvivantschateaudepornic@gmail.com

