Un dernier pour la route Compagnie du Café-Théâtre, 12 avril 2022, Nantes.

2022-04-12 Représentations les 12 et 13 avril 2022 à 20h30dans la grande salle

Horaire : 20:30

17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

Comédie d’Eric Brulé et Daniel Camus. Arno et Olivier ne se connaissent pas et ne se sont jamais croisés, sauf ce jour où ils se réveillent enfermés dans ce vieux bar PMU complètement vide. Où sont-ils exactement ? Que font-ils là ? Ils n’en ont aucune idée. Jusqu’à ce que Sylvie, la soi-disant tenancière du lieu, leur annonce qu’ils sont morts. Plongés entre le doute et la sidération, ils apprennent également qu’ils n’ont qu’une heure pour prendre ensemble la décision la plus importante de leur existence : choisir lequel des deux passera l’éternité au Jardin et lequel ira au Brasier. Le Jugement dernier n’aura jamais été aussi difficile à rendre. Avec Nadia Zeddam, Eric Brulé et Daniel Camus Mise en scène : Thomas Coste

