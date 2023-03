Un Démocrate THEATRE DE FONTBLANCHE, 31 mars 2023, VITROLLES.

Un Démocrate THEATRE DE FONTBLANCHE. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:30 (2023-03-31 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LA MAIRIE DE VITROLLES (1-1058104) PRESENTE CE SPECTACLE Une traversée épique à l’humour impitoyable de la vie et de l’oeuvre d’Edward Bernays (1891-1995), neveu de Freud, inventeur dans les années 20 de techniques de manipulation des masses sans précédent : la fabrication du consentement. S’inspirant des découvertes de son oncle sur l’inconscient, au nom de la démocratie US, il vend indifféremment savons, cigarettes, Présidents et coups d’État. Goebbels lui-même s’inspire de ses méthodes pour la propagande nazie – mais Eddie ne comprend pas car Eddie est un démocrate. Où en est la démocratie à l’ère du Big Data et de l’hypercommunication ? « La propagande est à la démocratie ce que la violence est aux pays totalitaires. » Noam ChomskiPMR : 04 42 02 46 50 Un Démocrate

Votre billet est ici

THEATRE DE FONTBLANCHE VITROLLES allée des artistes Bouches-du-Rhône

LA MAIRIE DE VITROLLES (1-1058104) PRESENTE CE SPECTACLE

Une traversée épique à l’humour impitoyable de la vie et de l’oeuvre d’Edward Bernays (1891-1995), neveu de Freud, inventeur dans les années 20 de techniques de manipulation des masses sans précédent : la fabrication du consentement. S’inspirant des découvertes de son oncle sur l’inconscient, au nom de la démocratie US, il vend indifféremment savons, cigarettes, Présidents et coups d’État. Goebbels lui-même s’inspire de ses méthodes pour la propagande nazie – mais Eddie ne comprend pas car Eddie est un démocrate.

Où en est la démocratie à l’ère du Big Data et de l’hypercommunication ?

« La propagande est à la démocratie ce que la violence est aux pays totalitaires. » Noam Chomski

PMR : 04 42 02 46 50

.17.0 EUR17.0.

Votre billet est ici