Un démocrate
Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay
Le Moulon, samedi 23 mars 2024.

Samedi 23 mars, 18h00

Début : 2024-03-23T18:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T18:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:30:00+01:00

Neveu de Freud, Edward Bernays, Eddie pour les intimes, était un Américain aux idées larges. Tacticien suprêmement rusé, il fit vendre du savon, des cigarettes, du bacon, des Présidents et des coups d’État.

Quatre comédiens, une trentaine de personnages et un rythme qui vous emmène du capitalisme new-yorkais aux putsch sud-américains. Découvrez un homme aujourd’hui injustement méconnu mais lu en son temps par Joseph Goebbels. Intellectuel, séduisant et convaincu d’être du bon côté de l’Histoire, il ne cessa jamais de se voir comme un parfait démocrate…

« Un brûlot enjoué et sans merci. », L’Humanité

Julie Timmerman est artiste associée à la Scène de recherche pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025.

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay
4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette
Le Moulon
91190 Essonne
Île-de-France

