Salle Coppélia, le mardi 11 janvier 2022 à 20:30

Eddie vend du savon. Eddie vend des pianos. Eddie vend du bacon. Non, Eddie ne VEND pas : il fait en sorte que les gens ACHÈTENT. En 1995, Eddie meurt paisiblement à 103 ans, avec le sentiment du devoir accompli. Il a vendu indifféremment savons, cigarettes, Présidents et coups d’Etat de la CIA, et laisse derrière lui un système de manipulation des masses qui s’est imposé partout. Que reste-t-il de la Démocratie, à l’ère du Big Data et de l’hyper communication ? Eddie n’est pas un personnage de fiction. Il s’appelait Edward Bernays, c’était le neveu de Freud, et son Système a transformé le monde.

Tarifs : Plein – 18€ / Réduit – 14€ / Adhérent – 10€ / Très réduit : 7€

par la compagnie Idiomécanic Théâtre Salle Coppélia 72200 La Flèche La Flèche Sarthe

2022-01-11T20:30:00 2022-01-11T22:00:00

