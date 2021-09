Olivet L'Alliage Loiret, Olivet Un Démocrate L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Un Démocrate L’Alliage, 15 octobre 2021, Olivet. Un Démocrate

L’Alliage, le vendredi 15 octobre à 20:30

Edward Bernays, neveu de Freud, invente dans les années 20 à New York un système de manipulation des masses sans précédent. Il vend indifféremment du savon, des cigarettes, des Présidents des États-Unis ou des coups d’état. Goebbels lui-même s’inspire de ses méthodes pour la propagande nazie. Son système a transformé le monde. De quoi s’interroger sur la réalité de notre démocratie dans une société de l’hypercommunication où la propagande est partout. Avec Mathieu Desfemmes, Anne Cressent ou Marie Dompnier en alternance, Julie Timmerman ou Elise Noiraud en alternance, Jean-Baptiste Verquin ou Guillaume Fafiotte en alternance, dramaturgie Pauline Thimonnier Assistante à la mise en scène : Claire Chaineaux Scénographie : Charlotte Villermet Lumière : Philippe Sazerat Musique : Vincent Artaud Costume : Dominique Rocher Son : Michel Head Spectacle illigible Pass Pass sanitaire exigé

Sur réservation

par Idiomécanic Théâtre L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu L'Alliage Adresse 1 rue michel roques Ville Olivet lieuville L'Alliage Olivet