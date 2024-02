Un démocrate Idiomécanic Théâtre Guise, mardi 14 mai 2024.

Idiomécanic Théâtre présente Edward Bernays, ou comment le neveu de Freud a inventé la manipulation des masses…

Edward Bernays invente dans les années 20 à New York des méthodes de manipulation des masses sans précédent. Il met au point la fabrication du consentement et vend indifféremment savons, présidents, cigarettes et coups d’État. En réalité, Eddie ne vend pas il fait en sorte que les gens achètent. Il a compris très tôt ce qui fait courir les hommes, les pulsions profondes qui sont les vrais moteurs de leurs actions. Il sait où appuyer, pour transformer un citoyen en consommateur docile qui achète, vote, part à la guerre librement, croit-il.

Goebbels lui-même s’inspire de ses méthodes… Quand Eddie meurt paisiblement en 1995, son Système a transformé le monde. Un Démocrate est une traversée épique à l’humour impitoyable de la vie et de l’œuvre d’un des hommes les plus influents du XX e siècle.

Que reste-t-il de la Démocratie à l’ère du Big Data et de l’hyper-communication ?

Interprètes Julie Timmerman et Jean-Baptiste Verquin

Dramaturgie Pauline Thimonnier, Lumière Philippe Sazerat,

Costume Dominique Rocher, Musique Vincent Artaud, Son Michel Head

Production Idiomécanic Théâtre. Avec le soutien du Théâtre des Quartiers d’Ivry/Centre Dramatique National du Val-de-Marne, des Théâtrales Charles Dullin édition 2016, du Théâtre d’Ivry Antoine Vitez et du Théâtre de Gennevilliers Centre Dramatique National.

Coproduction Ville d’Orly Centre culturel Aragon Triolet, Fontenay en Scènes/Fontenay-sous-Bois, Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont. Avec le soutien de la Drac d’Ile-de-France Ministère de la Culture et de la Communication, de l’Adami, de la Spedidam, de la Ville de Paris et du Conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la création. Coréalisation Théâtre de l’Opprimé, Gare au Théâtre et Théâtre de la Reine Blanche. Résidence de création à Lilas en Scène et La Lisière. Remerciement à La Colline Théâtre national. 1010 10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 20:00:00

fin : 2024-05-14 22:00:00

Cité Familistère

Guise 02120 Aisne Hauts-de-France theatre@familistere.com

